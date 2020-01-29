Премьер Мишустин распределил обязанности между своими девятью заместителями

Оглашен круг обязанностей для каждого из девяти заместителей российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Ажрей Рэмович Белоусов — первый вице-премьер — займется работой федеральных ведомств в вопросах разработки основных направлений социально-экономического развития и достижения национальных целей развития, общей координацией и мониторингом реализации национальных проектов. Белоусов также будет курировать финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финансовых рынков и инвестиционную политику. Он займется внешней торговлей, тарифами и противодействием санкциям, естественными монополиями и антимонопольной политикой и деятельностью госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Дмитрий Юрьевич Григоренко, назначенный главой аппарата правительства, стал куратором разработки бюджета, налоговой политики и управления государственным долгом. Он также будет отвечать за торговую политику, оборот алкоголя и систему маркировки товаров. Под его надзором будут находиться и реализация нацпроектов и эффективность федеральных ведомств. Ему поручено курирование финансового планирования, разработки и исполнения федерального бюджета, совершенствования бюджетной системы и разработки и реализации налоговой политики.

Новый глава аппарата правительства также займется контролем за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента, решений правительства и в частности реализации посланий российского лидера.

Заместитель председателя правительства Виктория Валериевна Абрамченко стала куратором госполитики в сфере сельского хозяйства и АПК, в частности российского виноградарства. Она займется контролем за реализацией нацпроекта «Экология», природопользованием, охраной окружающей среды и экологическим надзором. В сферу деятельности Григоренко вошли государственный земельный надзор, госполитика в сфере рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленности.

Абрамченко будет курировать сферу земельных отношений, гражданский оборот и госучет кадастровых объектов недвижимости, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того, ей поручен контроль над геодезией, картографией и пространственными данными.

Зампред кабмина Юрий Иванович Борисов стал ответственным за государственную политику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также выполнения госпрограммы вооружения, гособоронзаказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.

Под его надзором также будут система ГЛОНАСС, экспортный контроль в отношении товаров и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки ОМП и других видов вооружения. На Борисова возложены вопросы реализации согласованной военно-технической политики в рамках ОДКБ. Он же займется вопросами госполитики в области военно-технического сотрудничества, обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обустройства госграницы.

Татьяна Алексеевна Голикова стала зампредом правительства по социальным вопросам, а именно: государственной политике в сфере соцразвития, занятости, трудовых отношений, трудовой миграции, включая оплату труда, уровень жизни и доходов населения, социального партнерства. Она же ответственна за нацпроекты в здравоохранении, образовании и науке.

Голикова займется государственной политикой по обороту лекарств и медицинских изделий, а также в сфере биотехнологий. Новая зампред правительства будет курировать также социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, бюджет Пенсионного фонда и других внебюджетных фондов. Под ее надзором находятся молодежная политика и поддержка соцориентированных НКО.

Алексей Логвинович Оверчук займется международными отношениями и интеграцией в ЕАЭС. В зоне его ответственности координация работы федеральных ведомств по вопросам участия России в интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе и сотрудничества в СНГ, а также политика в сфере международных отношений.

Оверчуку поручено курировать БРИКС и G20, взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьер-министра России.

Заместитель главы правительства Юрий Петрович Трутнев будет заниматься Дальним Востоком, Арктикой, Северным Кавказом и территориями опережающего развития. В сферу его деятельности войдут комплексное социально-экономическое развитие ДФО, регулирование в сфере предоставления финансовой помощи ДФО, разработка и реализация государственных инвестиционных проектов, а также повышение результативности бюджетных расходов в ДФО.

Вице-премьер также будет куратором мероприятий федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, госполитики в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны и Северного Кавказа.

Трутнев будет ответственен за госполитику в сфере социально-экономического развития приоритетных территорий России и созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.

Марат Шакирзянович Хуснуллин назначен вице-премьером, отвечающим жилищную политику, ЖКХ, вопросы ипотечного кредитования, дорожную сеть, развитие регионов и муниципалитетов. Под его надзором будут находиться Крым и Калининградская область.

Он займется вопросами реализации и контроля национального проекта в области жилья и городской среды, а также по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Хуснуллину поручено также курирование нацпроекта по экологии в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги». Среди его обязанностей также координация реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Хуснуллин будет следить за региональным развитием, за исключением ДФО, и предоставлением господдержки, разработкой и реализацией федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, Севастополя и Калининградской области. В его ведении будут также вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Дмитрий Николаевич Чернышенко в качестве зампреда кабмина будет следить за цифровой экономикой и инновациям, связью и СМИ, культурой, туризмом и спортом. Кроме того, он будет курировать нацпрограммы «Цифровая экономика», «Культура», а также федеральный проект «Спорт — норма жизни», нацпроект «Демография». Он же займется государственной политикой в сфере СМИ и инновационной деятельности, государственным регулирования цен и тарифов в области связи и реализации государственных программ в сферах IT и связи.

В сфере задач Чернышенко также надзор за государственным регулированием современной культуры и кинематографии.

Вице-премьер также наделен обязанностями по курированию госполитики в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями. Он будет отвечать за проведение особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействие с религиозными организациями.