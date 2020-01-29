Профессор Чуланов заявил, что коронавирус может появиться в России в феврале 2020 года

Эпидемия коронавируса из Китая может проникнуть в Россию в феврале 2020 года. Такое мнение высказал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов.

Профессор считает, что риск проникновения вируса в Россию высок, это объясняется, по его словам, сразу несколькими факторами. Во-первых, играет роль передача вируса воздушно-капельным путем. Во-вторых, профессор назвал высокую скорость прироста зараженных, а, также зафиксированные случаи заражения в китайских местностях, граничащих с России, проникновение коронавируса в 16 стран и высокую активность миграции между Россией и Китаем, пишет Lenta.ru.

Вечером 28 января в сети появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как в Воронеже госпитализируют двоих пациентов с подозрением на коронавирус врачи в костюмах с противоэпидемической защитой. Проход к подъезду, откуда вывезли потенциального зараженного, перекрыли черно-желтыми лентами.

Накануне цифры скончавшихся от нового вируса превысили 100 человек и более четырех с половиной тысячах зараженных.