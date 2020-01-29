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7:43   29 Января 2020
Весь мир

Ливан не поддержит американскую «сделку века» по Палестине

Ливан не поддержит американскую «сделку века» по Палестине

Ливан решительно выступает против американской «сделки века», которая предполагает натурализацию палестинских беженцев в странах пребывания. Об этом заявил советник ливанского президента Амаль Абузейд.

В Ливане при собственном населении численностью 4 миллиона человек, живут 600 тысяч палестинских беженцев и более полутора миллиона беженцев из Сирии. Палестинцы обладают особым статусом и живут в лагерях для беженцев, которые со временем стали густонаселенными кварталами.

Абузейд на своей странице в Twitter отметил, что Ливан находится на грани существования после того, как на протяжении 30 лет «тонул в долгах». По его словам, международная игра привела к тому, что перед страной поставлен ультиматум: или натурализация, или не будет помощи и прощения долгов.

Также он отметил, что что Ливан вновь выступает против «сделки века» и в очередной заявляет, что не поддерживает какой-либо международной игры за его счет.

Абузейд отметил, что инициатива США при любом анализе скорее является «планом разрушения мира» и отрицательно скажется в том числе на суверенитете и демографии Ливана.

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Автор: Олег Королев
#палестина #ливан

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