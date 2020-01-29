Ливан не поддержит американскую «сделку века» по Палестине

Ливан решительно выступает против американской «сделки века», которая предполагает натурализацию палестинских беженцев в странах пребывания. Об этом заявил советник ливанского президента Амаль Абузейд.

В Ливане при собственном населении численностью 4 миллиона человек, живут 600 тысяч палестинских беженцев и более полутора миллиона беженцев из Сирии. Палестинцы обладают особым статусом и живут в лагерях для беженцев, которые со временем стали густонаселенными кварталами.

Абузейд на своей странице в Twitter отметил, что Ливан находится на грани существования после того, как на протяжении 30 лет «тонул в долгах». По его словам, международная игра привела к тому, что перед страной поставлен ультиматум: или натурализация, или не будет помощи и прощения долгов.

Также он отметил, что что Ливан вновь выступает против «сделки века» и в очередной заявляет, что не поддерживает какой-либо международной игры за его счет.

Абузейд отметил, что инициатива США при любом анализе скорее является «планом разрушения мира» и отрицательно скажется в том числе на суверенитете и демографии Ливана.