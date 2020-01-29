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 Более 20 человек с признаками заражения инфекцией обследованы в Приморье

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7:21   29 Января 2020
Россия

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что степень интенсивности опасных явлений находится на желтом уровне. Погода в Москве и Московской области потенциально опасна. Предупреждение действует до 31 января.

Отмечается, что днем в среду в Москве ожидается облачная погода. Местами в регионе выпадут небольшие осадки, а также будет гололедица. Ожидаемая температура воздуха - от 0 до плюс 26. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Погода в российской столице этой зимой бьет рекорды. Так, 21 января был побит рекорд тепла 63-летней давности. Температура воздуха прогрелась до плюс 3,4 градуса. Синоптики рассчитывают, что до конца января погода существенно не изменится, из-за чего средняя температура за день окажется самой высокой за последние 140 лет.

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Автор: Олег Королев
#москва #подмосковье #погода

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