Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что степень интенсивности опасных явлений находится на желтом уровне. Погода в Москве и Московской области потенциально опасна. Предупреждение действует до 31 января.

Отмечается, что днем в среду в Москве ожидается облачная погода. Местами в регионе выпадут небольшие осадки, а также будет гололедица. Ожидаемая температура воздуха - от 0 до плюс 26. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Погода в российской столице этой зимой бьет рекорды. Так, 21 января был побит рекорд тепла 63-летней давности. Температура воздуха прогрелась до плюс 3,4 градуса. Синоптики рассчитывают, что до конца января погода существенно не изменится, из-за чего средняя температура за день окажется самой высокой за последние 140 лет.