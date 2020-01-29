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Сирийская армия зачистила стратегический город Маарет ан-Нуман от боевиков

Сирийская армия зачистила стратегический город Маарет ан-Нуман от боевиков

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6:52   29 Января 2020
Весь мир

Сирийская армия зачистила стратегический город Маарет ан-Нуман от боевиков

Сирийская армия зачистила стратегический город Маарет ан-Нуман от боевиков

Сирийская армия заняла стратегически важный город Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

В минувшие сутки в провинции продолжалась военная операция «Идлибский рассвет». Части Сирийской арабской армии (САА) выбили джихадистов из населенного пункта Кафр-Ума, а также развивали наступление южнее Ад-Даны и севернее Аль-Хамидии, постепенно окружая город Маарет ан-Нуман. Военных поддерживали с воздуха самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ

Во второй половине стало известно, что Маарет ан-Нуман был освобожден. Боевики бежали из города, оставив свои позиции.

Пятаясь остановить продвижение сирийских войск, боевики «Джебхат ан-Нусры»* попытались использовать смертников. Жертвами атаки у Кафр-Умы стали несколько бойцов проправительственных отрядов.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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