Сирийская армия зачистила стратегический город Маарет ан-Нуман от боевиков

Сирийская армия заняла стратегически важный город Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

В минувшие сутки в провинции продолжалась военная операция «Идлибский рассвет». Части Сирийской арабской армии (САА) выбили джихадистов из населенного пункта Кафр-Ума, а также развивали наступление южнее Ад-Даны и севернее Аль-Хамидии, постепенно окружая город Маарет ан-Нуман. Военных поддерживали с воздуха самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ

Во второй половине стало известно, что Маарет ан-Нуман был освобожден. Боевики бежали из города, оставив свои позиции.

Пятаясь остановить продвижение сирийских войск, боевики «Джебхат ан-Нусры»* попытались использовать смертников. Жертвами атаки у Кафр-Умы стали несколько бойцов проправительственных отрядов.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.