Сирийские военные взяли в плен боевика, который был свидетелем подготовки «Белых касок» к новой провокации. Видеозапись допроса публикует российский центр по примирению в САР.

Боевик по имени Абу Хамза занимался охраной складских помещений в городе Кафр-Хамра. По его словам, на днях он стал свидетелем того, что некие «люди из гражданской обороны», то есть «Белые каски», приехали на склад. По его словам, они погрузили в микроавтобус съемочное оборудование, коробки с серыми емкостями, а также коробки с частями ракет и снарядов.

После начала боевых действий, Абу Хамзу забрали на фронт, в один из районов Алеппо. Он воевал в отряде «Джейш Осман». Так как местность ему была не знакома, он при отступлении заблудился и попал в плен.

Ранее глава российского центра по примирению сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что боевики и «Белые каски» готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в осуществлении атаки сирийские власти. Согласно информации от задержанных боевиков и местных жителей, в населенных пунктах Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб, а также в городе Кафр-Хамра провинции Алеппо злоумышленников заметили с емкостями, предположительно содержащими газообразный хлор. Боевики складируют отравляющие вещества в телерадиовещательных центрах в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб.