Немецкий министр энергетики оценил газовую «сделку века» с СССР

Российско-немецкая «сделка века» по газоснабжению, которой в феврале будет 50 лет, показала возможность развитых экономических отношений между Россией и Западом. Об этом заявил глава Минэнерго Германии Петер Альтмайер.

Альтмайер выступал с речью на ежегодном приеме профильного объединения «Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики».

По его словам, за 50 лет с момента заключения этой сделки партнерство пережило крупные вызовы в международных отношениях, а также в отношениях между Востоком и Западом.

Немецкий министр отметил, что Германия была несогласна со многим, что делал СССР, но остается верным тот факт, что вне зависимости от политической ситуацию соблюдение обязательств по поставкам газа никогда не подвергались угрозе.