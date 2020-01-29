Число зараженных коронавирусом в Малайзии увеличилось до семи

Новым типом коронавируса выявлены в Малайзии заразились еще трое человек. Об этом сообщает местное издание Star со ссылкой на минздрав страны.

Ранее сообщалось, что в Малайзии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что все семеро зараженных являются гражданами Китая.

Отмечается, что в одном из случаев заражение коронавирусом произошло в результате контакта с инфицированными.

На данный момент зараженные коронавирусом были выявлены в 12 странах. Ранее сообщалось, что в Приморье обследовали 24 человека с признаками инфекций.

Власти КНР в конце минувшего года сообщили ВОЗ, что в городе Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии. Позже специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус 2019-nCoV.