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Число зараженных коронавирусом в Малайзии увеличилось до семи
Более 20 человек с признаками заражения коронавирусом обследованы в Приморье

Более 20 человек с признаками заражения коронавирусом обследованы в Приморье

 Мишустин назначил главу аналитического центра при правительстве

Мишустин назначил главу аналитического центра при правительстве
Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

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 Число зараженных коронавирусом в Малайзии увеличилось до семи

Число зараженных коронавирусом в Малайзии увеличилось до семи
5:05   29 Января 2020
Весь мир

Число зараженных коронавирусом в Малайзии увеличилось до семи

Число зараженных коронавирусом в Малайзии увеличилось до семи

Новым типом коронавируса выявлены в Малайзии заразились еще трое человек. Об этом сообщает местное издание Star со ссылкой на минздрав страны.

Ранее сообщалось, что в Малайзии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что все семеро зараженных являются гражданами Китая.

Отмечается, что в одном из случаев заражение коронавирусом произошло в результате контакта с инфицированными.

На данный момент зараженные коронавирусом были выявлены в 12 странах. Ранее сообщалось, что в Приморье обследовали 24 человека с признаками инфекций.

Власти КНР в конце минувшего года сообщили ВОЗ, что в городе Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии. Позже специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус 2019-nCoV.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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