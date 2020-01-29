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4:36   29 Января 2020
Россия

Более 20 человек с признаками заражения коронавирусом обследованы в Приморье

Более 20 человек с признаками заражения коронавирусом обследованы в Приморье

Коронавирус не подтвердился у 24 людей с признаками инфекции в Приморском крае. Об этом сообщила замглавы регионального главка Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Отмечается, что ранее 12 человек с признаками инфекции в целом и четыре с признаками ОРВИ были госпитализированы и своевременно обследованы. Трое из них вернулись накануне из Китая.

Также при обращении было выявлено восемь человек с признаками ОРВИ, которые посещали Китай в течение двухнедельного инкубационного периода, они были госпитализированы.

Во всех случаях результаты обследования на коронавирус были отрицательные. На сегодняшний день подозрения на заражение не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в центральной итайской провинции Хубэй возросло до 132. Также заражены 5974 человека.

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Автор: Олег Королев
#приморье #коронавирус

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