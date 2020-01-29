Боевой опыт в Сирии применяется при обучении российских танкистов

Используемые танкистами на советских и российских танках в Сирии тактические приемы применяются в программе обязательной подготовки для танковых экипажей Южного военного округа. Об этом рассказал член группы ГД по связям с парламентом САР, депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Накануне депутат побывал в Сирии, где встретился с представителями сирийских вооруженных сил.

Белик рассказал РИА «Новости», что применяемая сирийскими танкистами тактика дает хороший результат и повышает живучесть экипажей и машин, а также их эффективность в локальном конфликте. По его словам, отработаны «мобильные батареи» – маневр, когда танки типа Т-72 выстраиваются в линию и бьют по объектам как артиллерия, с недосягаемых для противника дистанций

По словам депутата, некоторые из элементов будут включены в качестве упражнений в танковом биатлоне.

Также Белик отметил, что танки Т-90 показали себя отлично на блокпостах, поскольку машина в таком укрытии становится малоуязвимой – особенно с учетом того, что лобовую этих танков пробить современными управляемыми ракетами еще пробить не удалось.