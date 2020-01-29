Политолог Асафов заявил о неизбежности мира в сирийском Идлибе

Вытеснение боевиков из Идлиба и всей территории Сирии является вопросом времени. Об этом заявил в интервью ФАН политолог и независимый журналист Александр Асафов.

Он отметил, что террористический очаг в Идлибе не может существовать вечно — рано или поздно армия Сирии восстановит полный контроль над всеми стратегически важными точками и над самим регионом в целом.

Асафов уверен, что так называемая оппозиция и те, кто ее поддерживает, рассчитывают на сохранение ситуации. Однако, несмотря на это, сирийская армия делает в данном направлении успехи.

Политолог отметил, что при заключении политических договоренностей рано или поздно будет достигнут мир в той или иной конфигурации. По его словам, это не понравится ряду западных стран, которые тут же начнут обвинять сирийскую армию в различных действиях против мирных жителей, а также заявляет об угрозе стабильности.