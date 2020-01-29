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3:04   29 Января 2020
Весь мир

Голикова назвала принятые в РФ меры против коронавируса действенными

Голикова назвала принятые в РФ меры против коронавируса действенными

Принятые в России профилактические меры против распространения коронавируса оказались действенными, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире «Первого канала».

Голикова отметила, что в стране не зарегистрирован ни один случай заражения коронавируса. По ее словам, это свидетельствует о том, что предпринятые в январе меры оказались действенными.

Вице-премьер заявила, что сейчас весь комплекс мер, который направлен на защиту населения, был предпринят. Голикова подчеркнула, что он будет и далее предприниматься.

Также она отметила, что китайское правительство также предпринимает беспрецедентные меры для того, чтобы не дать распространиться вирусу как в самом Китае, так и в другие страны мира. По словам Голиковой, у России также достаточно всех экстренных и плановых мер, чтобы не допустить заражения россиян.

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Автор: Олег Королев
#россия #голикова #коронавирус

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