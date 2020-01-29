Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 125

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки увеличилось до 125 человек. Об этом сообщает местный телеканал CGTN.

Отмечается, что за прошедшие сутки было зафиксировано 25 новых смертей и 840 новых случаев заражения в Хубэе. Таким образом, заражено 3554 человека.

Во вторник вечером комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число жертв нового коронавируса в Хубэе достигло 100 человек, количество зараженных - 2714.

Китайские власти 31 декабря минувшего года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем заболевания является новый коронавирус 2019-nCoV, который способен передаваться от человека к человеку.