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 Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 125

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 125
2:48   29 Января 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 125

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 125

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки увеличилось до 125 человек. Об этом сообщает местный телеканал CGTN.

Отмечается, что за прошедшие сутки было зафиксировано 25 новых смертей и 840 новых случаев заражения в Хубэе. Таким образом, заражено 3554 человека.

Во вторник вечером комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число жертв нового коронавируса в Хубэе достигло 100 человек, количество зараженных - 2714.

Китайские власти 31 декабря минувшего года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем заболевания является новый коронавирус 2019-nCoV, который способен передаваться от человека к человеку.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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