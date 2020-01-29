Третий случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Канаде

Третий случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Канаде. Об этом сообщает правительство провинции Британская Колумбия.

В заявлении отмечается, что данный случай заражения коронавирусом 2019-nCoV стал первым в провинции. Зараженным является мужчина, который на прошлой неделе вернулся в Ванкувер из китайского города Ухань. в котором началась эпидемия. Медики изолировали больного.

Ранее стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Канаде. Тогда шла речь о заражении супружеской пары, которая прибыла в Торонто из Ухая.

По последним данным госкомитета здравоохранения Китая, общее число заболевших в КНР достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Кроме материковой части КНР, случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао и Тайване, а также в США, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме и Непале.