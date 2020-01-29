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2:05   29 Января 2020
Весь мир

Глава МИД Ирана назвал кошмаром предложенную США «сделку века»

Глава МИД Ирана назвал кошмаром предложенную США «сделку века»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию «кошмаром».

Зариф заявил, что так называемая «сделка века» является проектом мечты для обанкротившегося застройщика, которая является «кошмаром для региона и мира».

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что в Тегеране надеются, что данные инициативы станут для «заплутавших» мусульман призывом к действию.

Ранее официальный представитель иранского МИД заявил, что «сделка века» по палестино-израильскому урегулированию является провальной. Он отметил, что Тегеран готов противостоять ей.

Во вторник Трамп представил «сделку века» - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В качестве условий назвал отказ властей Палестины от поддержки радикального движения ХАМАС и методов вооруженной борьбы, а также «заморозку» программы строительства еврейских поселений на палестинских землях.

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Автор: Олег Королев
#иран #палестина #израиль #сделка века

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