Глава МИД Ирана назвал кошмаром предложенную США «сделку века»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию «кошмаром».

Зариф заявил, что так называемая «сделка века» является проектом мечты для обанкротившегося застройщика, которая является «кошмаром для региона и мира».

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что в Тегеране надеются, что данные инициативы станут для «заплутавших» мусульман призывом к действию.

Ранее официальный представитель иранского МИД заявил, что «сделка века» по палестино-израильскому урегулированию является провальной. Он отметил, что Тегеран готов противостоять ей.

Во вторник Трамп представил «сделку века» - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В качестве условий назвал отказ властей Палестины от поддержки радикального движения ХАМАС и методов вооруженной борьбы, а также «заморозку» программы строительства еврейских поселений на палестинских землях.