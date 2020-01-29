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1:41   29 Января 2020
Весь мир

Движение «Хезболла» осудило предложенную США «сделку века» по Палестине и Израилю

Движение «Хезболла» осудило предложенную США «сделку века» по Палестине и Израилю

Ливанская шиитская партия «Хезболла» назвала предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта «сделкой позора». Об этом сообщает телестанция Al manar.

По его словам, США пытаются уничтожить исторические права палестинского народа. В нем указывается, что «данный опасный шаг» Белого дома будет иметь самые пагубные последствия для арабских народов.

В заявлении шиитской партии подчеркивается, что произошедшее во вторник стало результатом предательства ряда арабских режимов, которые стали соучастниками закулисного сговора.

«Хезболла» также предупреждает, что проект Трампа предусматривает расселение палестинских беженцев, что лишит их законного права на возвращение к «родным очагам».

Предложенная Трампом «сделка века» предполагает создание двух государств. Одно из них - арабское со столицей в Восточном Иерусалиме, второе - еврейское.

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Автор: Олег Королев
#палестина #израиль #хезболла

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