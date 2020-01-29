План Трампа по Палестине вызывает вопросы, заявил глава МИД ФРГ

Представленный США план урегулирования конфликта Палестины и Израиля вызывает вопросы, которые Германия намерена обсудить с партнерами по Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, инициатива о мирном урегулировании поднимает вопросы, которые теперь будут обсуждаться Германией с партнерами в ЕС. Маас отметил, что это вопросы по вовлечению сторон конфликта в переговорный процесс, а также о ее инициативы отношении к международно признанным параметрам и правовым позициям.

Министр заявил, что Берлин исходит из того, что все его партнеру также займутся изучением предложенного плана. По его словам, только приемлемое для обеих сторон, достигнутое в результате переговоров решение может привести к долгосрочному миру.

Во вторник президент США Дональд Трамп представил «сделку века» - план урегулирования палестино-израильского конфликта, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с ним, государства признают друг друга, Иерусалим будет неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство в Восточном Иерусалиме, а палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию.