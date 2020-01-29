Террористы ИГ* заявили о подрыве мотоцикла курдским боевиков на северо-востоке Сирии

Боевики ИГ* заявили о минироdании мотоцикла курдских боевиков на юго-востоке Дейр-эз-Зора в Сирии. Об этом сообщил военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

В сводке новостей на 22:30 вторника говорится, что за прошедший день почти 600 жителей Сирии вернулись в республику из Иордании и Ливана. Также отмечается, что российский Центр о примирению враждующих сторон в САР организовал гуманитарную акцию в провинции Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные ей силы противостоят джихадистам в южной части Идлиба. Самолеты ВКС РФ осуществляют боевые вылеты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

В свою очередь боевики ИГ* заявили, что заминировали мотоцикл «Сирийских демократических сил» (SDF) в населенном пункте Ас-Суса. в В результате погиб один из курдских боевиков, еще один получил ранения. Также террористы ИГ* подозревается в убийстве в городе Гаранидж в Дейр-эз-Зоре.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.