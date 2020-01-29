Обнаружены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета США

США нашли останки двух военных и «черный ящик» самолета, разбившегося в Афганистане. Об этом заявил представитель американских сил в этой стране полковник Сонни Леджеетт.

В письменном заявлении представителя говорится, что силы США нашли тела двух военнослужащих в провинции Газни, где в понедельник разбился военный самолет Bombardier. Отмечается, что также найден бортовой самописец самолета.

Причина катастрофы выясняется. Подчеркивается, что у американской стороны нет данных, что катастрофа была вызвана враждебным огнем.

Леджет уточнил, что тела были обнаружены около места авиакатастрофы. По его словам, местные жители обращалось с ними «достойно и с уважением». Также он отметил, что силы США уничтожили остатки самолета.

В заявлении подчеркивается, что останки пока не идентифицируются точно, в соответствии с политикой Минобороны США. Имена военных обнародованы будут до тех пор, пока не пройдут сутки после того, как оповестят ближайших родственников.

Ранее ФАН писал, что крушение самолета США в Афганистане стал очередной неудачей, которые в последнее время преследуют американскую сторону на Ближнем Востоке. Происходящие события дают понять, что США необходимо как можно скорее покинуть регион, который они не смогли подчинить.

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета. В движении заявили что «сбили самолет, который осуществлял разведывательный полет в уезде Дих-Як».

*Талибан - террористическая организация, запрещена российским судом в 2003 году.