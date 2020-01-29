Палестинцы массово протестуют против предложенной Трампом «сделки века»

Жители Палестины выходят на митинги и акции протеста, выражая свое несогласие с планом по урегулированию арабо-израильского конфликта, который ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось ранее во вторник «сделка века» Трампа предполагает создание двух государств – еврейского и арабского, при чем столицей первого предлагается сделать неделимый Иерусалим, а столицу второго разместить в восточной части восточного Иерусалима.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Карта, на которой отмечены границы двух государств, существенно отличается от границ, в которых Палестину признала Организация объединенных наций до Шестидневной войны 1967 года.

МИД Турции уже высказал свою оценку предложенной американской стороной «сделке века», назвав ее мертворожденной попыткой узаконить аннексию палестинских территорий.

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим не продается, а палестинский народ отправит в «мусорную корзину истории» американскую «сделку века».

Как сообщают СМИ, тысячи палестинцев протестуют в секторе Газа. Жители городов Рамалла, Наблус и Аль-Халиль вышли на демонстрации, на которых жгут портреты Дональда Трампа и американские флаги.