Палестинцы массово протестуют против предложенной Трампом «сделки века»

Жители Палестины выходят на митинги и акции протеста, выражая свое несогласие с планом по урегулированию арабо-израильского конфликта, который ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось ранее во вторник «сделка века» Трампа предполагает создание двух государств – еврейского и арабского, при чем столицей первого предлагается сделать неделимый Иерусалим, а столицу второго разместить в восточной части восточного Иерусалима.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL