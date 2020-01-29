Мишустин назначил главу аналитического центра при правительстве

Российский премьер Михаил Мишустин назначил Константина Калинина на должность главы аналитического центра при правительстве. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В соответствующем документе говорится, что Мишустин распорядился назначить Калинина главой автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при правительстве РФ».

Ранее главой центр был Владислав Онищенко. Мишустин другим распоряжением снял его с должности.

Аналитический центр при при правительстве РФ - некоммерческая организация, которая осуществляет информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности российского правительства, а также выполняет научные исследования.

В понедельник Мишустин назначил новых замеглавы Минкомсвязи и Минфина.