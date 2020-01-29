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Мишустин назначил главу аналитического центра при правительстве

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0:20   29 Января 2020
Россия

Мишустин назначил главу аналитического центра при правительстве

Мишустин назначил главу аналитического центра при правительстве

Российский премьер Михаил Мишустин назначил Константина Калинина на должность главы аналитического центра при правительстве. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В соответствующем документе говорится, что Мишустин распорядился назначить Калинина главой автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при правительстве РФ».

Ранее главой центр был Владислав Онищенко. Мишустин другим распоряжением снял его с должности.

Аналитический центр при при правительстве РФ - некоммерческая организация, которая осуществляет информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности российского правительства, а также выполняет научные исследования.

В понедельник Мишустин назначил новых замеглавы Минкомсвязи и Минфина.

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Автор: Олег Королев
#правительство рф #мишустин

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