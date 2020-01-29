Аббас заявил, что Палестина настаивает на признании границ 1967 года

Палестинский лидер Махмуд Аббас, комментируя предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил, что Палестина настаивает на том, чтобы ее границы были признаны в рамках 1967 года.

«Придет время, когда Америке придется согласиться в Совете Безопасности ООН с существованием независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года», — подчеркнул Аббас.

Напомним, границы Палестины, о которых говорит Махмуд Аббас были изменены Израилем в ходе так называемой Шестидневной войны.

Ранее МИД Турции назвал предложенный Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта «мертворожденным», отметив, что Вашингтон хочет узаконить аннексию Израилем палестинских территорий.