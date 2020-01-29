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0:16   29 Января 2020
Весь мир

Аббас заявил, что Палестина настаивает на признании границ 1967 года

Аббас заявил, что Палестина настаивает на признании границ 1967 года

Палестинский лидер Махмуд Аббас, комментируя предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил, что Палестина настаивает на том, чтобы ее границы были признаны в рамках 1967 года.

«Придет время, когда Америке придется согласиться в Совете Безопасности ООН с существованием независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года», — подчеркнул Аббас.

Напомним, границы Палестины, о которых говорит Махмуд Аббас были изменены Израилем в ходе так называемой Шестидневной войны.

Ранее МИД Турции назвал предложенный Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта «мертворожденным», отметив, что Вашингтон хочет узаконить аннексию Израилем палестинских территорий.

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Автор: Александр Люблинский
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