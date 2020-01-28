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МИД Турции заявил, что «сделка века» Трампа направлена на аннексию палестинских земель

МИД Турции заявил, что «сделка века» Трампа направлена на аннексию палестинских земель

 Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается
23:51   28 Января 2020
Весь мир

МИД Турции заявил, что «сделка века» Трампа направлена на аннексию палестинских земель

МИД Турции заявил, что «сделка века» Трампа направлена на аннексию палестинских земель

Турция считает предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта «мертворожденным».

С таким заявлением во вторник вечером выступило турецкое Министерство иностранных дел.

В ведомстве отметили, что предложенный американским президентом план создания двух государств – еврейского с неделимой столицей в Иерусалиме, и арабского со столицей в восточной части восточного Иерусалима, направлен на аннексию земель, принадлежащих Палестине.

МИД Турции заявил, что «сделка века» Трампа направлена на аннексию палестинских земель

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работа над «сделкой века» велась Вашингтоном на протяжении трех последних лет, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже с ней согласился.

В то же время палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что народ Палестины никогда не признает данную сделку, и что Иерусалим не продается.

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Автор: Александр Люблинский
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