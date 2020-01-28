МИД Турции заявил, что «сделка века» Трампа направлена на аннексию палестинских земель
Турция считает предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта «мертворожденным».
С таким заявлением во вторник вечером выступило турецкое Министерство иностранных дел.
В ведомстве отметили, что предложенный американским президентом план создания двух государств – еврейского с неделимой столицей в Иерусалиме, и арабского со столицей в восточной части восточного Иерусалима, направлен на аннексию земель, принадлежащих Палестине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работа над «сделкой века» велась Вашингтоном на протяжении трех последних лет, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже с ней согласился.
В то же время палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что народ Палестины никогда не признает данную сделку, и что Иерусалим не продается.