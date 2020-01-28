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 Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается
23:37   28 Января 2020
Весь мир

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Палестинцы не примут предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века», направленную на урегулирование арабо-израильского конфликта.

Об этом во вторник вечером заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, слова которого приводит агентство Reuters.

Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме, по словам Аббаса, будет отправлен палестинским народом «в корзину истории».

«Иерусалим не продается», — подчеркнул при этом лидер Палестины.

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Автор: Александр Люблинский
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