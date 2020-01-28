Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Палестинцы не примут предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века», направленную на урегулирование арабо-израильского конфликта.

Об этом во вторник вечером заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, слова которого приводит агентство Reuters.

Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме, по словам Аббаса, будет отправлен палестинским народом «в корзину истории».