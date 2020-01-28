МИД Турции обвиняет Хафтара, чтобы прикрыть нарушение Анкарой оружейного эмбарго ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с голословными обвинениями в адрес командующего ЛНА (Ливийской национальной армии) Халифы Хафтара, заявив, что тот виновен в нарушении режима прекращении огня в Ливии.

«Путчист Хафтар продолжает нападать на мирных жителей, не считаясь ни с женщинами, ни с детьми. Его последняя атака — новое доказательство того, что он находится не на стороне мира, а на стороне войны. Военные бароны, которые бомбят собственный народ, не будут иметь места в будущем Ливии», — написал министр в своем микроблоге Twitter.

Слова главы турецкого МИД во вторник вечером приводит Федеральное агентство новостей, отмечая, что они выглядят просто абсурдными, учитывая, что именно Анкара нарушает оружейное эмбарго ООН, введенное еще в 2011 году, и поставляет так называемому ливийскому Правительству национального согласия (ПНС) оружие, боеприпасы и военную технику, а также перебрасывая в Триполи сирийских боевиков из провинции Идлиб.

При этом, как отмечается, военная помощь, которую турецкие власти не скрываясь оказывают ПНС Файеза Сарраджа и сотрудничающим с ним вооруженным бандформированиям, противоречит официальной позиции Анкары, которую президент Эрдоган озвучил, выступая совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по окончании прошедшей в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию. В итоговом коммюнике говорилось о недопустимости поддержки кем-либо из стран-участников конференции одной из сторон ливийского конфликта.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором подробно говорилось о вмешательстве Анкары во внутренние дела Ливии, и о помощи, которую турецкие власти оказывают правительству Файеза Сарраджа, поставляя в Триполи боевую технику и оружие.