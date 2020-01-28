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23:10   28 Января 2020
Весь мир

МИД Турции обвиняет Хафтара, чтобы прикрыть нарушение Анкарой оружейного эмбарго ООН

МИД Турции обвиняет Хафтара, чтобы прикрыть нарушение Анкарой оружейного эмбарго ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с голословными обвинениями в адрес командующего ЛНА (Ливийской национальной армии) Халифы Хафтара, заявив, что тот виновен в нарушении режима прекращении огня в Ливии.

«Путчист Хафтар продолжает нападать на мирных жителей, не считаясь ни с женщинами, ни с детьми. Его последняя атака — новое доказательство того, что он находится не на стороне мира, а на стороне войны. Военные бароны, которые бомбят собственный народ, не будут иметь места в будущем Ливии», — написал министр в своем микроблоге Twitter.

Слова главы турецкого МИД во вторник вечером приводит Федеральное агентство новостей, отмечая, что они выглядят просто абсурдными, учитывая, что именно Анкара нарушает оружейное эмбарго ООН, введенное еще в 2011 году, и поставляет так называемому ливийскому Правительству национального согласия (ПНС) оружие, боеприпасы и военную технику, а также перебрасывая в Триполи сирийских боевиков из провинции Идлиб.

МИД Турции обвиняет Хафтара, чтобы прикрыть нарушение Анкарой оружейного эмбарго ООН

При этом, как отмечается, военная помощь, которую турецкие власти не скрываясь оказывают ПНС Файеза Сарраджа и сотрудничающим с ним вооруженным бандформированиям, противоречит официальной позиции Анкары, которую президент Эрдоган озвучил, выступая совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по окончании прошедшей в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию. В итоговом коммюнике говорилось о недопустимости поддержки кем-либо из стран-участников конференции одной из сторон ливийского конфликта.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором подробно говорилось о вмешательстве Анкары во внутренние дела Ливии, и о помощи, которую турецкие власти оказывают правительству Файеза Сарраджа, поставляя в Триполи боевую технику и оружие.

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Автор: Александр Люблинский
#турция #политика #ливия #чавушоглу #весь мир #мид турции

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