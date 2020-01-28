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22:37   28 Января 2020
Весь мир

Эрдоган лицемерит, говоря о политическом урегулировании в Ливии и помогая ПНС

Эрдоган лицемерит, говоря о политическом урегулировании в Ливии и помогая ПНС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не надеется на скорое урегулирование конфликта в Ливии. Об этом он заявил в Сенегале в интервью телеканалу NTV.

По словам Эрдогана, накануне он провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, обсудив с ним ливийскую ситуацию.

«Если я скажу, что кризис там вот-вот может разрешиться, то это будет неправдой. За командующим Хафтаром стоят определенные силы, легионеры за деньги Абу-Даби, и сейчас они держат его на ногах. Мы предложили отказаться от военного решения и следовать пути политического урегулирования», — отметил президент Турции.

Как сообщает во вторник вечером Федеральное агентство новостей, подобные заявления звучат довольно комично из уст Эрдогана, учитывая его личный вклад в продолжение ливийского конфликта – Анкара на официальном уровне поддерживает так называемое Правительство национального согласия Ливии (ПНС) и в обход оружейного эмбарго ООН поставляет Триполи оружие и боеприпасы, а также переправляет туда сирийских боевиков из провинции Идлиб. При этом Эрдоган, пренебрегая авторитетом своих европейских соседей, и вопреки совместному заявлению с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сделанному по окончании конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, продолжает оказывать военную поддержку ПНС Ливии.

Эрдоган лицемерит, говоря о политическом урегулировании в Ливии и помогая ПНС

Также Эрдоган заявил, что главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар является легионером и воюет за деньги. По его словам, Хафтар предал Каддафи и укрался в США, а сейчас пытается свергнуть в Ливии «законную власть». Однако все заявления президента Турции не помогут ему скрыть пособничества Анкары террористическому «правительству» в Триполи.

Напомним, практически сразу после того, как глава ПНС Ливии Файез Саррадж встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Анкара осуществила первую крупную поставку оружия, боеприпасов и военной техники в Триполи – 18 мая судно Amazon под молдавским флагом доставило бандформированиям, поддерживающим ПНС Ливии партию новых бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran.

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Автор: Александр Люблинский
#турция #эрдоган #политика #ливия #весь мир #урегулирование

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