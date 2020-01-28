Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Закрытое голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура. За него проголосовали 132 парламентария, против — 117.

Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня были признаны недействительными.

Ранее Толстой сообщил, что комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал российской делегации подтвердить свои полномочия в полном объеме. Вопрос ратификации полномочий делегации РФ будет обсуждаться 29 января на пленарном заседании.