Сделка века Трампа заключается в создании двух государств – еврейского и арабского

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта предполагает создание двух государства.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации США во вторник сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, «сделка века» Трампа подразумевает, что столица арабского государства сбудет находится в восточном Иерусалиме, а неделимой столицей еврейского государства останется Иерусалим. При этом Израиль должен будет на четыре года заморозить строительство поселений на территории Палестины. Как отметили в Вашингтоне, Израиль и США при определенных условиях готовы признать палестинскую государственность, и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху уже согласился с условиями, предложенными Трампом.

Напомним, ранее во вторник президент США представил план палестино-израильского урегулирования, разработкой которого Вашингтон занимался на протяжении трех последних лет.

Ранее Палестина заявила, что в связи с анонсированной президентом США Дональдом Трампом «сделкой века» необходимо созвать экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ), а также призвала страны ЛАГ оказывать американскому плану сопротивление.

С началом 2020 года положение США на Ближнем Востоке резко ухудшилось после того, как 3 января в международном аэропорту Багдада ракетным ударом американских военных был убит иранский генерал Касем Сулеймани. К сегодняшнему дню как минимум три страны – Иран, Ирак и Сирия – требуют, чтобы США вывели свой военный контингент из ближневосточного региона. 24 января в Багдаде прошла массовая демонстрация против американского присутствия в Ирке.