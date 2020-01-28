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20:55   28 Января 2020
Россия

Глава ФНС рассказал о внедрении современных технологий в работе с бизнесом

Глава ФНС рассказал о внедрении современных технологий в работе с бизнесом

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС)  Даниил Егоров заявил, что ведомство продолжит внедрять современные технологии. Они касаются не только электронных сервисов, но и взаимодействия с бизнесом.

По его словам, концепция ФНС заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов.

«Мы пытаемся их забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты», — рассказал глава ФНС в комментарии телеканалу «360».

В качестве примера Егоров привел работу с самозанятыми, которая полностью осуществляется через приложение. Такой же принцип планируют постепенно ввести в другие системы налогообложения.

Глава ФНС также напомнил, что с 2021 года отменяется отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций. Налоговая также отменила обязанность по ежеквартальному представлению авансовых расчетов за имущество.

С 1 января 2020 года заработал Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). Теперь предприятия не будут дублировать отчетность в органы статистики, ФНС сама передаст нужные документы.

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Автор: Арсений Аскольский
#бизнес #фнс #егоров

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