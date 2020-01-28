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20:36   28 Января 2020
Россия

Челябинские родители пожаловались на концерт Элджея

Челябинские родители пожаловались на концерт Элджея

Челябинское управление ФАС проверит информацию о концерте рэпера Элджея в Челябинске после жалоб родителей на несоответствие возрастной категории 16+. Мероприятие должно состоятся в марте.

Ранее депутат Ленинского избирательного округа сообщил о жалобах несовершеннолетних детей на анонсы концерта музыканта. Родители просят помочь его отмене, поскольку считают «недопустимой» установленную возрастную категорию 16+.

В ведомстве при этом подчеркнули, что в полномочия антимонопольных органов не входит запрет концертов или их правовая оценка.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#челябинск #элджей

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