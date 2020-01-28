Делегация России по рекомендации комитета ПАСЕ подтвердит свои полномочия

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, который возглавляет делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил во вторник вечером, что комитета ПАСЕ по мониторингу рекомендовал российской делегации подтвердить свои полномочия в полном объеме.

Вопрос ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ будет обсуждаться 29 января на пленарном заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя происходящее, Петр Толстой заявил, что российская делегация намерена покинуть ПАСЕ в том случае, если ее полномочия будут ограничены.

Напомним, полномочия делегации РФ в ПАСЕ в полном объеме были подтверждены резолюцией, принятой 26 июня 2019 года.