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20:33   28 Января 2020
Россия

Нетаньяху в среду раскроет Путину детали «сделки века» с США

Нетаньяху в среду раскроет Путину детали «сделки века» с США

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху планирует лично сообщить президенту РФ Владимиру Путину подробности плана США по ближневосточному урегулированию. Об этом во вторник, 28 января, сообщила пресс-секретарь израильского премьера Анна Йонатан-Леус.

В настоящий момент Нетаньяху находится в США, где ведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом по так называемой «сделке века». Завтра, 29 февраля, израильский премьер планирует вылететь в Москву, чтобы ознакомить Путина с американским планом. Кроме этого, он намерен обсудить различные вопросы региональной повестки дня, уточнила пресс-секретарь политика. 

Ранее Трамп анонсировал «сделку века» по урегулированию на Ближнем Востоке. Президент США подчеркнул, что инициатива понравится не только израильским, но и палестинским лидерам. При этом власти Палестины уже выступили против плана США и призвали экстренно созвать Совет Лиги арабских государств, который должен придумать способы сопротивления американскому вмешательству. 

3 января вблизи аэропорта Багдада по приказу Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. С этого момента ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Тегеран в ответ запустил ракеты по американским военным объектам на территории Ирана. Местные жители мечтают, чтобы американцы покинули их страну. Однако Вашингтон продолжает игнорировать законные требования властей о выводе американских войск из региона. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #израиль #весь мир

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