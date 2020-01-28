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20:16   28 Января 2020
Россия

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ». Об этом журналистам рассказал его представитель.

АО «Дом.РФ» (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) — государственная компания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». Она отвечает за развитие рынка ипотеки и жилищного строительства.

Мутко покинул должность вице-премьера после того, как 15 января Дмитрий Медведев объявил о полной отставке правительства. Мутко занимал пост вице-премьера с 2016 года. До этого он четыре с половиной года занимал пост министра спорта.

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Автор: Арсений Аскольский
#мутко

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