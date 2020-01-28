Хлопок газа произошел в жилой пятиэтажке в Ирбите, погиб один человек

Семнадцатилетний юноша погиб в результате взрыва газа и возникшего следом пожара в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в городе Ирбит Свердловской области.

Об этом во вторник вечером сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили оперативно. Им оказался 17-летний учащийся местного учебного заведения, его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП ее дома не оказалось», — заявил Горелых журналистам.

Также он добавил, что информации о других жертвах или пострадавших в результате взрыва и пожара на данный момент нет.

Как отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, по предварительным данным, признаков криминальной смерти молодого человека нет, однако по факту произошедшего уже проводится доследственная проверка.

«Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия», — добавили в ведомстве.

В свердловском главке МЧС сообщили, что после взрыва газа в квартире вспыхнул пожар, площадь которого составила 40 квадратных метров. Все жильцы многоквартирного дома – 120 человек – были эвакуированы в расположенную поблизости школу.