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20:01   28 Января 2020
Россия

Замглавы МИД Богданов и посол США обсудили ситуацию в Ливии

Замглавы МИД Богданов и посол США обсудили ситуацию в Ливии

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол США в Москве Джон Салливан встретились во вторник, 28 января. Стороны обсудили ситуацию в Ливии и взаимодействие на Ближнем Востоке и севере Африки.

Об этом сообщает российский МИД. Салливан прибыл в Москву 16 января. Ранее посольство США возглавлял Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.

Международная конференция по Ливии состоялась 19 января. Российскую делегацию возглавил президент Владимир Путин. США представлял госсекретарь Майкл Помпео. В конференции также участвовали представители сторон ливийского кризиса.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #ливия #богданов

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