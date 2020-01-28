Премьер Крыма назвал достойными людей из нового санкционного списка ЕС

Крымский премьер-министр Юрий Гоцанюк назвал санкции со стороны Евросоюза против него «смешными, но в то же время печальными». Об этом он написал у себя в Facebook во вторник, 28 января.

«После воссоединения Крыма с Россией прошло уже почти шесть лет. Говорить о санкциях, мягко говоря, смешно и в то же время печально. Но громоздкая машина евробюрократии запущена, ей непросто сойти с заданного пути», — написал премьер.

Он напомнил, что русофобия «убыточна по своей сути», а сама Европа может оказаться в западне, которую искусно готовила для России. Гоцанюк также добавил, что новость о включении в санкционный список ЕС воспринял с иронией. Премьер подчеркнул, что искренне рад оказаться в компании достойных людей, способствующих развитию Крыма и Севастополя.

Ранее Евросоюз добавил семерых человек в «черный список» по Украине. Попавшим под действие санкций запрещается посещать страны ЕС, в наказание их активы также будут заморожены. Согласно документу, санкции введены «за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года» в Крыму и Севастополе. В очередной список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, Гоцанюк и другие.