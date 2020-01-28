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22:33   28 Января 2020
Весь мир

Протесты в Гвинее могут обернуться очередной «цветной революцией»

Протесты в Гвинее могут обернуться очередной «цветной революцией»

Жители Гвинеи с октября 2019 года выступают против внесения изменений в Конституцию и референдума по новой Конституции, которые собирается провести действующий лидер страны Альфа Конде. В ходе протестов погибли три человека, десятки пострадали.

Противники референдума опасаются, что у 81-летнего Альфа Конде получится благодаря новой Конституцию баллотироваться на очередной президентский срок. Однако предлагаемый проект нового основного закона Гвинеи не указывает, получит ли Конде такое право.

Последняя активная фаза демонстраций продолжается с 21 января. Представители организации «Национальный фронт защиты Конституции» (FNDC) объединили протестующих. В результате на улицах появились горящие шины и автомобили, демонстранты нападали на правительственные здания и полицейские участки, устанавливали баррикады на железнодорожных путях.

Также национальный координатор FNDC Абдурахман Сано призвал протестующих не останавливаться и продолжить волнения 28 и 29 января. В ответ советник гвинейского лидера Сулейман Кейта обвинил оппозицию, призывающую людей бороться с действующим правительством, в содействии беспорядкам. По его словам, оппозиция обманула молодежь и спровоцировала новую волну протестов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #конституция #протесты #гвинея

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