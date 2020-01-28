Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло поблизости от греческого архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря.

По данным EMSC, землетрясение было зафиксировано в 15.38 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 18.38 московского времени. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 78 километров к юго-востоку от входящего в группу островов Додеканес острова Карлатос.

Информации о разрушениях и жертвах в результате землетрясения на данный момент не поступало.