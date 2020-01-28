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 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции
20:01   28 Января 2020
Весь мир

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло поблизости от греческого архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря.

По данным EMSC, землетрясение было зафиксировано в 15.38 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 18.38 московского времени. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 78 километров к юго-востоку от входящего в группу островов Додеканес острова Карлатос.

Информации о разрушениях и жертвах в результате землетрясения на данный момент не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #греция #весь мир #землетрясение #эгейское море

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