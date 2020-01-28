Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, рухнувшего после взлета из Алма-Аты 27 декабря, умер дома после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения во вторник, 28 января.

По словам представителя пресс-службы, скорая помощь приехала по вызову вовремя. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

Второго пилота выписали из больницы 21 января в стабильном состоянии. Он находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта и психолога по месту жительства.

Авиакатастрофа с самолетом авиакомпании Bek Air произошла 27 декабря 2019 года в Алма-Ате. Воздушное судно вылетело в Нур-Султан, но через две минуты потерпело крушение. Упав на землю, самолет пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся двухэтажный дом. На борту было 93 пассажира и пятеро членов экипажа. Погибли 12 человек, среди которых командир воздушного судна Марат Муратабаев, 47 человек пострадали.