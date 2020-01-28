Адвокат историка Соколова настоит на повторной психиатрической экспертизе

Адвокат бывшего доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко, будет настаивать на повторной психиатрической экспертизе. Об этом стало известно во вторник, 28 января, передает РИА Новости.

Ранее СМИ обнародовали результаты психиатрической экспертизы историка-расчленителя Соколова. Выяснилось, что специалисты признали его психически здоровым. Они также опровергли версию о том, что бывший доцент СПБГУ мог убить аспирантку Ещенко в состоянии аффекта.

«Результаты экспертизы составляют тайну следствия, я не могу их разглашать. Ответы на некоторые вопросы нас не устроили, и мы будем просить повторную экспертизу», — приводит агентство слова защиты историка, Александра Почуева.

В ноябре 2019 года Соколов был пойман у набережной реки Мойки, когда пытался утопить отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже он признался в убийстве своей возлюбленной, у которой был преподавателем. Историк расчленил тело девушки и попытался избавиться от улик. Он также планировал покончить жизнь самоубийством в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.