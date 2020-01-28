Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ФНС рассказал о внедрении современных технологий в работе с бизнесом

Глава ФНС рассказал о внедрении современных технологий в работе с бизнесом

 Челябинские родители пожаловались на концерт Элджея

Челябинские родители пожаловались на концерт Элджея
Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

 Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»
Делегация России по рекомендации комитета ПАСЕ подтвердит свои полномочия

Делегация России по рекомендации комитета ПАСЕ подтвердит свои полномочия

 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции
Глава ФНС рассказал о внедрении современных технологий в работе с бизнесом

Глава ФНС рассказал о внедрении современных технологий в работе с бизнесом

 Челябинские родители пожаловались на концерт Элджея

Челябинские родители пожаловались на концерт Элджея
Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

 Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»
Делегация России по рекомендации комитета ПАСЕ подтвердит свои полномочия

Делегация России по рекомендации комитета ПАСЕ подтвердит свои полномочия

 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции
19:42   28 Января 2020
Россия

Адвокат историка Соколова настоит на повторной психиатрической экспертизе

Адвокат историка Соколова настоит на повторной психиатрической экспертизе

Адвокат бывшего доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко, будет настаивать на повторной психиатрической экспертизе. Об этом стало известно во вторник, 28 января, передает РИА Новости.

Ранее СМИ обнародовали результаты психиатрической экспертизы историка-расчленителя Соколова. Выяснилось, что специалисты признали его психически здоровым. Они также опровергли версию о том, что бывший доцент СПБГУ мог убить аспирантку Ещенко в состоянии аффекта. 

«Результаты экспертизы составляют тайну следствия, я не могу их разглашать. Ответы на некоторые вопросы нас не устроили, и мы будем просить повторную экспертизу», — приводит агентство слова защиты историка, Александра Почуева. 

В ноябре 2019 года Соколов был пойман у набережной реки Мойки, когда пытался утопить отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже он признался в убийстве своей возлюбленной, у которой был преподавателем. Историк расчленил тело девушки и попытался избавиться от улик. Он также планировал покончить жизнь самоубийством в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #общество #расчленитель #соколов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...