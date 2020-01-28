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19:07   28 Января 2020
Россия

Ростовского депутата и его жену нашли зарубленными в квартире

Ростовского депутата и его жену нашли зарубленными в квартире

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги. Об этом во вторник, 28 января, говорится на официальном сайте СК РФ.

О трагической смерти депутата и его супруги сообщило во вторник законодательное собрание Ростовской области. Убитые были найдены водителем в частном домовладении по адресу переулок Западный, город Зерноград. Следователи установили на их телах признаки насильственной смерти.  

«По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы», — говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по статье «убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. 

Алабушев состоял в партии «Единая Россия», он также был директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской». В 2016 году ростовский депутат получил звание академика РАН.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #политика #ростов-на-дону #депутат

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