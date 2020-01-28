Депутат Синельщиков считает, что санкций против финансируемых Западом СМИ недостаточно

«Новая газета», телеканал «Дождь», «МБХ-медиа» и другие либеральные издания получают иностранное финансирование. Эксперты считают, что существующих санкций против финансируемых из-за рубежа масс-медиа недостаточно. Они призывают ужесточить нынешний закон о СМИ.

С 1 февраля в России вводятся штрафы в отношении иностранных СМИ, признанных иноагентами и нарушивших установленный порядок деятельности. Для физических лиц он составит 10 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, для организаций — 500 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличатся.

Несмотря на то, что «Новая газета», «Дождь», «МБХ-медиа» неоднократно уличали в иностранном финансировании, статуса иноагента они до сих пор не имеют. Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в беседе с ФАН подчеркнул, что вводимые штрафы их пока не коснутся.

«В советское время с «тлетворным влиянием Запада» боролись с помощью антипропаганды. Сейчас, помимо санкций, должны использоваться похожие методы борьбы с антироссийскими СМИ», — считает депутат.

По мнениею Синельщикова, россияне должны знать, кто финансирует издания, через которые они получают информацию. Это вызовет критическое отношение к новостям СМИ, спонсируемым из-за рубежа.

Общественный деятель, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич убежден, что российское законодательство о СМИ несовершенно и неэффективно.

«Нам надо взять пример с Запада, который моментально блокирует работу СМИ и всех его страниц в соцсетях, если заподозрит его во вмешательстве в свои внутренние дела, даже если нет конкретных доказательств этому.», — заметил Малькевич.

По его мнению, это говорит о том, что пора ужесточать закон о СМИ, принятый в России в далеком 1991 году.

Напомним, финансовая связь «Новой газеты» с олигархом Михаилом Ходорковским отвергается главным редактором издания Дмитрием Муратовым. После информации об участии журналиста в управлении фондом «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists), созданным Ходорковским, можно предположить, что на деньги беглого олигарха содержится и «Новая газета», и сам Муратов.

Редакция «МБХ-медиа» же без сомнений финансируется Ходорковским. Не исключено, что к «карманным СМИ Ходорковского» относится и телеканал «Дождь». Он активно участвовал в кампании по обелению олигарха, виновного в гибели трех российских журналистов в ЦАР.