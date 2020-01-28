Соболь нашла «неподъемную» сумму для оплаты долга по иску Мосгортранса

Любовь Соболь, которая жаловалась на отсутствие денег, маленькую зарплату и возможность отъема ноутбука дочери судебными приставами неожиданно нашла более миллиона рублей на выплату компенсации нанесенного ущерба в пользу ГУП «Мосгортранс». Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

«Я понимаю, что те претензии, которые выставлены ко мне лично, я отбить не смогу», — говорила ранее Соболь в интервью «Дождю».

По ее словам, если учитывать все штрафы, включая претензии ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги», тогда нет смысла собирать пожертвования с россиян, так как сумма неподъемная. Ранее активистов, участников и организаторов летних несанкционированных митингов в Москве оштрафовали, а государственные ведомства выставили требования о возмещении ущерба. Среди тех, кто подвергся санкциям за незаконную деятельность, значилась юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь.

К осени 2019 года сотрудницу ФБК четыре раза привлекали к административной ответственности по разным частям статьи 20.2 КоАП РФ, а сумма штрафов превысила 1,23 миллиона рублей. Однако в начале января 2020 года Соболь нашла «неподъемную» сумму, чтобы оплатить долг по иску Мосгортранса. Это следует из данных Банка исполнительных производств, открыто ведущегося Федеральной службой судебных приставов РФ, среди которых отсутствует информация о миллионом долге.

Если Соболь ранее заявляла, что денег на оплату штрафов нет, тогда возникает вопрос, откуда они взялись. Юристу ФБК помог фонд. За сбор денег на оплату штрафов отвечал Владимир Милов, который в личные сообщения в социальных сетях после соответствующего запроса отправлял реквизиты для переводов. По его словам, большую часть общей суммы по искам Автодора и Мосгортранса получили от неких «кредиторов», которым необходимо вернуть деньги.