Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена

Подготовка к созыву военного комитета «5+5» по Ливии не завершена. По словам представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадного генерала Халеда Махджуба, дата встречи и окончательный состав участников согласовываются. Об этом сообщает РИА Новости.

Создание военного комитета объявили по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Стороны ливийского кризиса будут представлены в комитете делегациями по пять человек. Цель — вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что надеется на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января.