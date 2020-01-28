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Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена

Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена
18:20   28 Января 2020
Весь мир

Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена

Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена

Подготовка к созыву военного комитета «5+5» по Ливии не завершена. По словам представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадного генерала Халеда Махджуба, дата встречи и окончательный состав участников согласовываются. Об этом сообщает РИА Новости.

Создание военного комитета объявили по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Стороны ливийского кризиса будут представлены в комитете делегациями по пять человек. Цель — вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что надеется на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #комитет #лна

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