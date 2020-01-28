Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

Блогер Алексей Навальный, который ранее неоднократно говорил о необходимости изменения российской Конституции, теперь по своему обыкновению, в корне изменил свою позицию и превратился в яростного защитника неизменности основного закона страны.

О ситуации во вторник пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что Навальный, как всегда, выступил против позиции руководства страны, и в частности, комментируя предложения об изменении Конституции, которые, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 15 января озвучил президент РФ Владимир Путин. По словам блогера, он считает действующую в России с 1993 года Конституцию «омерзительной», но при этом не поддерживает своих сторонников, начавших протестовать против предложенных изменений.

Однако совсем недавно Навальный и сам выступал за то, чтобы внести ряд существенных изменений в российскую Конституцию. Об этом он заявил в июле 2017 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, безусловно, буду менять конституцию. Конечно, изменение конституции — это не то, что может сделать президент просто своим указом, к счастью. Но я не испытываю никакого пиетета перед этой конституцией, она плохая», — заявил тогда блогер.

По его словам, изменения должны были коснуться положений о выборах главы государства, так, чтобы один человек больше не мог избираться президентом более двух раз. Также Навальный считал нужным сократить срок президентских полномочий до четырех лет, а еще предлагал прописать в Конституции выборность мэров и губернаторов, и независимость судебной системы.

Теперь же, когда президент предложил внести в Конституцию примерно такие же изменения, Навальный развернулся на 180 градусов и обрушился с критикой на возможные поправки.

Такое странное поведение лидера российской оппозиции в беседе с ФАН прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Я бы тут не говорил отдельно о Навальном, ведь чем больше о нем разговоров, тем больше его популярность, и именно на эти цели направлена его деятельность. Но в целом довольно большое количество оппозиционеров сейчас пытаются сделать вид, что Конституция у нас никогда не менялась, хотя это не так, а за последние 25 лет это происходило несколько раз. Принимались законы, изменения в конституцию, но никто этого не замечал, ничего особенного в этом не видел», — напомнил эксперт, подчеркнув, что грамотные юристы в курсе происходящего.

Также Солонников призвал не удивляться изменению позиции Навального, так как, по его словам, блогер, выступающий против целого ряда официальных государственных предложений, не оригинален в своей позиции.

«Все, что делается государственными институтами, все, что предлагается сверху, всегда Навальным и его сторонниками воспринимается в качестве критики. То есть это критика ради критики и ради того, чтобы поднять свою узнаваемость», — пояснил политолог.

По его словам, Навальный просто пытается оставаться в зоне внимания – раз есть актуальная тема ему нужно высказаться по ней. А так как сейчас этой актуальной темой являются предложенные президентом поправки в Конституцию, Навальный говорит об этом и ему наплевать на то, что раньше он говорил диаметрально противоположные темы.