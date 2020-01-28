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19:22   28 Января 2020
Россия

Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

Блогер Алексей Навальный, который ранее неоднократно говорил о необходимости изменения российской Конституции, теперь по своему обыкновению, в корне изменил свою позицию и превратился в яростного защитника неизменности основного закона страны.

О ситуации во вторник пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что Навальный, как всегда, выступил против позиции руководства страны, и в частности, комментируя предложения об изменении Конституции, которые, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 15 января озвучил президент РФ Владимир Путин. По словам блогера, он считает действующую в России с 1993 года Конституцию «омерзительной», но при этом не поддерживает своих сторонников, начавших протестовать против предложенных изменений.

Однако совсем недавно Навальный и сам выступал за то, чтобы внести ряд существенных изменений в российскую Конституцию. Об этом он заявил в июле 2017 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

«Я, безусловно, буду менять конституцию. Конечно, изменение конституции — это не то, что может сделать президент просто своим указом, к счастью. Но я не испытываю никакого пиетета перед этой конституцией, она плохая», — заявил тогда блогер.

По его словам, изменения должны были коснуться положений о выборах главы государства, так, чтобы один человек больше не мог избираться президентом более двух раз. Также Навальный считал нужным сократить срок президентских полномочий до четырех лет, а еще предлагал прописать в Конституции выборность мэров и губернаторов, и независимость судебной системы.

Теперь же, когда президент предложил внести в Конституцию примерно такие же изменения, Навальный развернулся на 180 градусов и обрушился с критикой на возможные поправки.

Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

Такое странное поведение лидера российской оппозиции в беседе с ФАН прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Я бы тут не говорил отдельно о Навальном, ведь чем больше о нем разговоров, тем больше его популярность, и именно на эти цели направлена его деятельность. Но в целом довольно большое количество оппозиционеров сейчас пытаются сделать вид, что Конституция у нас никогда не менялась, хотя это не так, а за последние 25 лет это происходило несколько раз. Принимались законы, изменения в конституцию, но никто этого не замечал, ничего особенного в этом не видел», — напомнил эксперт, подчеркнув, что грамотные юристы в курсе происходящего.

Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

Также Солонников призвал не удивляться изменению позиции Навального, так как, по его словам, блогер, выступающий против целого ряда официальных государственных предложений, не оригинален в своей позиции.

«Все, что делается государственными институтами, все, что предлагается сверху, всегда Навальным и его сторонниками воспринимается в качестве критики. То есть это критика ради критики и ради того, чтобы поднять свою узнаваемость», — пояснил политолог.

По его словам, Навальный просто пытается оставаться в зоне внимания – раз есть актуальная тема ему нужно высказаться по ней. А так как сейчас этой актуальной темой являются предложенные президентом поправки в Конституцию, Навальный говорит об этом и ему наплевать на то, что раньше он говорил диаметрально противоположные темы.

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Автор: Александр Люблинский
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