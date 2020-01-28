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18:48   28 Января 2020
Весь мир

США потерпели крах на Ближнем Востоке после гибели ключевого сотрудника ЦРУ в Афганистане

США потерпели крах на Ближнем Востоке после гибели ключевого сотрудника ЦРУ в Афганистане

Федеральное агентство новостей в своей статье назвало гибель ключевого сотрудника ЦРУ, отвечавшего за иранское направление, еще одной неудачей США на Ближнем Востоке. Соответствующий материал был опубликован во вторник, 28 января. 

Днем ранее стало известно, что в Афганистане разбился самолет ВВС США Bombardier Е-11. Как заявили боевики запрещенного в РФ «Талибана», сбившие самолет, на борту судна находились высокопоставленные сотрудники ЦРУ. По данным террористов, никто не выжил. Жертвами крушения стали пять человек, среди них трое оказались американскими военными. 

Так, по информации иранского агентства Mehr, на сбитом террористами самолете находился серьезный представитель американской разведки — сотрудник ЦРУ Майкл Д'Андреа, известный по прозвищам «Черный принц» и «Аятолла Майк». Он занимался вопросами анти-иранских операций американцев на Ближнем Востоке. Кроме этого, Д'Андреа был протеже действующего главы Госдепа Майка Помпео

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Как сообщает агентство, сотрудник ЦРУ, погибший из-за талибов, принимал активное участие в раскручивании протестного движения в Иране и Ираке. Он планировал подорвать шиитское влияние и организовать переворот в Тегеране. По информации газеты New York Times, Д-Андреа в свое время курировал программу дронов во время охоты на Бен Ладена. Тогда погибли тысячи боевиков и сотни горожан. 

Смерть ключевого сотрудника ЦРУ, отвечавшего за иранское направление, стала еще одним провалом США на Ближнем Востоке (после гибели 80 американских военных на базе «Айн-аль-Асад» и массовых протестов в Иране против присутствия американцев в регионе). После череды всех этих неудач США должны остановить свою экспансию и покинуть регион навсегда, отмечает агентство. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #иран #политика #общество #весь мир

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