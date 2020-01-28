Общественники и РПЦ связали падение рождаемости с «модой» на аборты

Во вторник, 28 января, в Общественной палате РФ прошли слушания «Профилактика абортов и ее место в социально-демографической политике России». Представители общественных и государственных институтов обсудили меры по предотвращению и профилактике абортов в стране. За ходом дискуссии следил корреспондент «Политики Сегодня».

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов сообщил, что Россия вступила в полосу устойчивого снижения рождаемости. Все чаще девушки и женщины отказываются от родов в пользу личностных интересов и намеченных планов на жизнь. Профилактическая работа по предотвращению абортов проводится – за прошлый год более 18% женщин, собирающихся прервать беременность, изменили свое решение. Это позволило сохранить жизнь 1000 детей.

В связи с развитием современных технологий, в том числе и в медицине, женщинам стало проще сделать аборт. По мнению общественного деятеля, члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева, современные женщины почти приравняли аборт к походу на косметические процедуры.

«Аборт — это убийство. У этой мамочки планы поменялись. Так сошлись звезды, что вдруг она "залетела". Но в 12 часов ей надо к косметологу, вечером в театр, а по пути — аборт. Аборт стал как спа-процедуры, это обман. Государство должно обязать каждую мать, сделавшую аборт, провести похороны этого ребенка», — заявил Хамзаев.

Член Общественной палаты заявил, что обманывать людей и внушать им, что аборты являются нормой – такое же преступление, как и сам аборт. Вместе с матерями ответственность за это должны нести и отцы, которые часто убеждают своих девушек и жен прервать беременность. Нет никакой разницы между убийством ребенка после рождения и за минуту до него, аргументировал Хамзаев. По мнению общественника, аборты в России — «большой кровавый теневой бизнес».

Представитель РПЦ отец Алексей выступил с нравственными наставлениями, призвав бороться с атеизмом:

«Идейная война началась на небе. Если не будет детей, мы с вами исчезнем как люди, перестанем существовать. Наше дело не драться и не бороться с окружающими людьми, а наше дело бороться с самым главным паразитическим врагом, как "Я" собственное. С атеизмом, с безбожностью. А как мы относимся к своим детям? У нас их почти и нет уже».

Член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Любовь Шевлякова обратила внимание на то, что сложно отследить причины, по которым современные женщины делают аборты. Общественница сообщила, что не располагает статистическими данными.

Султан Хамзаев добавил, что одна из главных задач нового правительства — обеспечить условия для повышения рождаемости.

Ранее глава РПЦ Патриарх Кирилл отметил, что умножение населения – одна из важнейших целей, которые стоят перед государством. По его мнению, этот вопрос решается очень просто – достаточно вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.