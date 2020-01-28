Перенджиев заподозрил Турцию в темных делишках на территории Идлиба

Москва указала на двойственность позиции Анкары в вопросе выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Фактически Турция, заключая договоры, втайне пытается реализовывать какие-то свои интересы, которые идут вразрез с не только с интересами России, но прежде всего Турция не пытается быть надежным партнером в реализации этих соглашений. Эта ненадежность Турции постоянно проявляется. По сути, Лавров высказал эту озабоченность. <…> Он за то, чтобы мы оставались партнерами, но призывает турецкую сторону четче определять свою позицию. Либо она будет вести какие-то свои темные делишки или будет выполнять договоренности, под которыми она подписалась», — сказал Перенджиев.

В минувший понедельник Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в провинции Идлиб, где Москва зафиксировала факты нарушений перемирия. В рамках сочинских договоренностей от 2018 года Турция взяла на себя ответственность за создание в Идлибе демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения Сирийской армии и вооруженной оппозиции.

Идлиб остается единственным крупным регионом Сирии под контролем незаконных вооруженных формирований. Ситуация в провинции резко обострилась после провокаций поддерживаемых Турцией боевиков в отношении правительственных войск.

На юге армия САР продолжает освобождать населенные пункты от террористов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). За минувший сутки под контроль Дамаска перешли поселения Аль-Гадфа, Маар-Шамша и Тель-Мана, а также один из крупнейших городов провинции Идлиб - Маарат ан-Нуман.