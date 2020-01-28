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17:59   28 Января 2020
Весь мир

Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе

Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе

Войска Сирийской арабской армии (САА) вошли в город Маарет ан-Нуман на юго-востоке провинции Идлиб. Город окончательно перешел под контроль правительственных сил.

Отмечается, что подразделения САА приступили к закреплению своих позиций в Маарет ан-Нуман. Инженерные войска армии начали разминирование.

Город Маарет ан-Нуман — опорный пункт террористов в Идлибской зоне. Он расположен на транспортной развязке государственной автотрассы Хама — Алеппо.

Напомним, правительственные войска Сирии возобновили военную операцию на севере страны в ночь на 16 января из-за многочисленных нарушений террористами режима перемирия. Несмотря на договоренности, заключенные между РФ и Турцией, боевики продолжали обстрелы жилых кварталов в Идлибе.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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