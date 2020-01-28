Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

Поддержка, которую либералы Борис Вишневский и Максим Резник оказывают фигурантам дел «Нового величия» и «Сети», негативно повлияет на их позиции в преддверии выборов. Такое мнение высказал политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с iReactor.

Петербургские либералы продолжают оказывать помощь заключенным по делам об организации террористического сообщества «Сеть» и «Новое величие» (деятельность обоих запрещена в РФ), признанных экстремистскими. В этот раз собрание прошло в петербургском баре «Бакалавриат», где был проведен аукцион с целью собрать средства для фигурантов дел.

На встречу пришли по большей части молодые люди, но присутствовали и гости постарше, например, депутат ЗакСа Максим Резник. Так, в рамках аукциона, который собрал около 40 человек, продавались диски, майки, футболки и разные сувениры по цене в диапазоне 2–3 тысяч рублей. Однако большую часть лотов в итоге купили сами организаторы.

Интересно, что присутствовавшие либералы, к примеру, Борис Вишневский, выставляют участников дел политическими заключенными, которые якобы пострадали из-за своей непопулярной в обществе позиции. При этом, одним из их сильнейших аргументов является то, что участники организаций просто не успели реализовать задуманную серию терактов.

Издание iReactor побеседовало с политологом Арменом Гаспаряном, который убежден, что поддержка либералами вроде Вишневского и Резника экстремистов сегодня далеко не новость.

«Это не новость, господа Резник и Вишневский всегда поддерживают любую акцию, которая идет вразрез с мнением абсолютного большинства граждан России. Они нашли себе новых героев. Старые истаскались и больше не вызывают умиления и уважения. Я никакой новизны не вижу. У них одни и те же клиенты. Они делают одно и то же, а потом начинается нытье и скулеж: "Почему нас никто не любит, почему нас никто не ценит, почему на нас косо смотрят?"», — сказал он.

Публицист отметил, что на деятельность Вишневского, Резника и их соратников пора обратить внимание представителям правоохранительных органов.

«Вопрос поддержки терроризма — это вопрос силовых органов. Как общественный деятель, могу сказать, что ответственность они понесут на ближайших выборах, когда у них снова между нулем и ничем будет результат», — заключил собеседник издания.

Напомним, что сообщество «Сеть», которое признали террористическим и запрещенным в России, группа молодых людей организовала в 2016 году. Следователи пришли к выводу, что в нем состояли группы людей из разных регионов страны, а их целью было организовать серию терактов. В конечном же счете они намеревались устроить госпереворот и захватить власть в стране. Все фигуранты дела сейчас арестованы.