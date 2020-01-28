Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

 Депутат Синельщиков считает, что санкций против финансируемых Западом СМИ недостаточно

Депутат Синельщиков считает, что санкций против финансируемых Западом СМИ недостаточно
Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

 Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке
США потерпели крах на Ближнем Востоке после гибели ключевого сотрудника ЦРУ в Афганистане

США потерпели крах на Ближнем Востоке после гибели ключевого сотрудника ЦРУ в Афганистане

Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена

Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена
Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

Навальный встал на защиту Конституции, которую раньше собирался изменять

 Депутат Синельщиков считает, что санкций против финансируемых Западом СМИ недостаточно

Депутат Синельщиков считает, что санкций против финансируемых Западом СМИ недостаточно
Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

 Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке
США потерпели крах на Ближнем Востоке после гибели ключевого сотрудника ЦРУ в Афганистане

США потерпели крах на Ближнем Востоке после гибели ключевого сотрудника ЦРУ в Афганистане

Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена

Представитель ЛНА заявил, что подготовка к созыву военного комитета по Ливии не завершена
17:58   28 Января 2020
Россия

Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

Поддержка, которую либералы Борис Вишневский и Максим Резник оказывают фигурантам дел «Нового величия» и «Сети», негативно повлияет на их позиции в преддверии выборов. Такое мнение высказал политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с iReactor.

Петербургские либералы продолжают оказывать помощь заключенным по делам об организации террористического сообщества «Сеть» и «Новое величие» (деятельность обоих запрещена в РФ), признанных экстремистскими. В этот раз собрание прошло в петербургском баре «Бакалавриат», где был проведен аукцион с целью собрать средства для фигурантов дел.

Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

На встречу пришли по большей части молодые люди, но присутствовали и гости постарше, например, депутат ЗакСа Максим Резник. Так, в рамках аукциона, который собрал около 40 человек, продавались диски, майки, футболки и разные сувениры по цене в диапазоне 2–3 тысяч рублей. Однако большую часть лотов в итоге купили сами организаторы.

Интересно, что присутствовавшие либералы, к примеру, Борис Вишневский, выставляют участников дел политическими заключенными, которые якобы пострадали из-за своей непопулярной в обществе позиции. При этом, одним из их сильнейших аргументов является то, что участники организаций просто не успели реализовать задуманную серию терактов.

Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

Издание iReactor побеседовало с политологом Арменом Гаспаряном, который убежден, что поддержка либералами вроде Вишневского и Резника экстремистов сегодня далеко не новость.

«Это не новость, господа Резник и Вишневский всегда поддерживают любую акцию, которая идет вразрез с мнением абсолютного большинства граждан России. Они нашли себе новых героев. Старые истаскались и больше не вызывают умиления и уважения. Я никакой новизны не вижу. У них одни и те же клиенты. Они делают одно и то же, а потом начинается нытье и скулеж: "Почему нас никто не любит, почему нас никто не ценит, почему на нас косо смотрят?"», — сказал он.

Публицист отметил, что на деятельность Вишневского, Резника и их соратников пора обратить внимание представителям правоохранительных органов. 

«Вопрос поддержки терроризма — это вопрос силовых органов. Как общественный деятель, могу сказать, что ответственность они понесут на ближайших выборах, когда у них снова между нулем и ничем будет результат», — заключил собеседник издания.

Напомним, что сообщество «Сеть», которое признали террористическим и запрещенным в России, группа молодых людей организовала в 2016 году. Следователи пришли к выводу, что в нем состояли группы людей из разных регионов страны, а их целью было организовать серию терактов. В конечном же счете они намеревались устроить госпереворот и захватить власть в стране. Все фигуранты дела сейчас арестованы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#оппозиция #вишневский #резник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...